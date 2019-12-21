21 грудня відбудеться брифінг Олексія Оржеля та Юрія Вітренка

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.



Про це повідомив Офіс Президента у Фейсбуці.

Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.

Читайте в «Терміналі», Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли домовленості щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.