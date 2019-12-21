Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни

Обновлено: Декабрь 21, 2019. Тэги: , ,

Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни

Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.


Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу с Президентом России Владимиром Путиным и обсуждение белорусско-российской повестки, пишет БЕЛТА.

«Сегодня мы поручили руководителям группы — Крутому и Орешкину — проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб.м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб.м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — заявил белорусский лидер.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», — уточнил Президент.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Владимиром Путиным до конца текущего или в начале следующего года, Александр Лукашенко сказал: «Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся».

Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров. «Все довольны. И Президент России, и Президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами», — резюмировал он.

Читайте в «Терминале», Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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