Буде збільшено тариф на транзит газу — Оржель

Керуючись європейською методологією визначення тарифу і у зв’язку зі зменшенням гарантованих обсягів транзиту газу, тариф на його транспортування територією України буде збільшено.

Кінцевий розмір тарифу визначатиме регулятор. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

Так, він зазначив, що буде певне збільшення тарифу на транспортування.

«Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів і керуючись європейською методологією визначення тарифу — кінцево вже визначить регулятор. Він порахує, візьме вхідні дані, але є чітке визнання сторін: тариф певним чином має бути збільшено», — додав міністр.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів України оприлюднив відскановану версію Протоколу зустрічі представників ЄС, України та РФ щодо транзиту російського газу через територію України. Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром») розміщено на Урядовому порталі.