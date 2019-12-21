Буде збільшено тариф на транзит газу — Оржель

Обновлено: Декабрь 21, 2019. Тэги: , , ,

Буде збільшено тариф на транзит газу — Оржель

Керуючись європейською методологією визначення тарифу і у зв’язку зі зменшенням гарантованих обсягів транзиту газу, тариф на його транспортування територією України буде збільшено.

Кінцевий розмір тарифу визначатиме регулятор. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

Так, він зазначив, що буде певне збільшення тарифу на транспортування.

«Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів і керуючись європейською методологією визначення тарифу — кінцево вже визначить регулятор. Він порахує, візьме вхідні дані, але є чітке визнання сторін: тариф певним чином має бути збільшено», — додав міністр.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів України оприлюднив відскановану версію Протоколу зустрічі представників ЄС, України та РФ щодо транзиту російського газу через територію України. Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром») розміщено на Урядовому порталі.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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