Новые соглашения о транзите газа должны быть подписаны до 29 декабря — Нафтогаз

Украинская сторона надеется подписать новые соглашения о транзите российского газа в ЕС до 29 декабря текущего года.

Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“Мы должны подписать все до 29 декабря для того, чтобы с 1 января продолжался транзит. Речь идет о новых соглашениях по европейским принципам — не про продолжение текущей сделки, текущего контракта”, — сказал он.

По словам Витренко, в “Нафтогазе” есть профессиональная команда, поэтому в компании надеются сделать все для того, чтобы до указанной даты все документы были подписаны.