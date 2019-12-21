Обязательств прямой закупки газа «Нафтогазом» у «Газпрома» в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

Вопрос прямых поставок газа «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украины» был исключен из пакетных газовых договоренностей, достигнутых Украиной, Россией и Еврокомиссией в Берлине и Минске 19-20 декабря.

Об этом сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.

«В рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямой поставки нет. Вы увидите в протоколе, что если они и будут потенциально осуществляться, то только на базе цены европейского хаба», – сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

«Там написан только принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас это также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, а есть европейский хаб», – отметил Оржель.