Презентовано електронну платформу Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

У Міністерство енергетики та захисту довкілля було презентовано електронну платформу ІПВГ ( Ініціативи прозорості видобувних галузей) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заступник міністра енергетика та захисту довкілля Олексій Рябчин зазначив: «Ми як держава формуємо політику стосовно компаній, але розуміємо, що компанії витрачають зайві ресурси та час на звітність по ІПВГ. Це додаткове навантаження та додаткові витрати. Тому ми підтримуємо курс на діджиталізацію, та хочемо, щоб процес звітності був більш зручний для компаній».

Заступник Міністра подякував донорам GIZ, які працюють над тим, щоб новий звіт за 2018-2019 роки було подано не у паперовому варіанті, а онлайн. «Буде створено зручний кабінет користувача, де компанії зможуть розміщувати ці звіті. Вже є бажаючі, які тестуватимуть електронний кабінет, щоб уже в лютому ми мали готову електронну систему для звітів. Сподіваємось, що вже з нового року будемо виконувати цю роботу зручніше та якісніше», — резюмував Олексій Рябчин.

Нагадаємо, Україна приєдналась до Ініціативи прозорості видобувних галузей у 2013 році та випустила три річні звіти — за 2013, 2014-2015 та 2016 роки.