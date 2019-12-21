Презентовано електронну платформу Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

Обновлено: Декабрь 21, 2019. Тэги: , ,

Презентовано електронну платформу Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні

У Міністерство енергетики та захисту довкілля  було презентовано електронну платформу ІПВГ ( Ініціативи прозорості видобувних галузей) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заступник міністра енергетика та захисту довкілля Олексій Рябчин зазначив: «Ми як держава формуємо політику   стосовно компаній, але розуміємо, що компанії витрачають зайві ресурси та час на звітність по ІПВГ.  Це додаткове навантаження та додаткові витрати. Тому ми підтримуємо курс на діджиталізацію, та хочемо, щоб процес звітності був більш зручний для компаній».

Заступник Міністра подякував донорам GIZ, які працюють над тим, щоб новий звіт за 2018-2019 роки було подано не у паперовому варіанті, а онлайн. «Буде створено зручний кабінет користувача, де компанії зможуть розміщувати ці звіті. Вже є бажаючі, які тестуватимуть електронний кабінет, щоб уже в лютому ми мали готову електронну систему для звітів. Сподіваємось, що вже з нового року будемо виконувати цю роботу  зручніше та якісніше», — резюмував Олексій Рябчин.

Нагадаємо, Україна приєдналась до Ініціативи прозорості видобувних галузей у 2013 році та випустила три річні звіти — за 2013, 2014-2015 та 2016 роки.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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