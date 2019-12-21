В Офісі президента заявили про досягнення домовленостей щодо транзиту газу

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли домовленості щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.
Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента України.
«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.