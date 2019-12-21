Власти Киева решили нанять наблюдательный совет для «Киевтеплоэнерго»

Власти Киева планируют создать наблюдательные советы в ряде коммунальных предприятий, в частности, в «Киевтеплоэнерго».
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя принятое Киевсоветом решение о введении наблюдательных советов.
«Создание наблюдательных советов в коммунальных предприятиях столицы – это историческое решение и новая практика, что, безусловно, будет способствовать внедрению более прогрессивных методов управления и контроля эффективности», – заявил Пантелеев.
По словам чиновника, на работу в набсовет компании планируется нанять международных специалистов.
«Мы надеемся привлечь международных высококвалифицированных специалистов. Требования отбора независимых членов – соответствующий опыт, компетентность, добродетель, прозрачность и другие», – уточнил Пантелеев.
Заместитель председателя КГГА отметил, что для «Киевтеплоэнерго» создание наблюдательного совета станет частью стратегического плана развития предприятия, который реализуется совместно с международными партнерами.
«Терминал» писал, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» приступило к ремонту градирни (82-метровая башня), которая обеспечивает охлаждение технической воды на ТЭЦ-6 (теплоэлектроцентрали).