Власти Киева решили нанять наблюдательный совет для «Киевтеплоэнерго»

Власти Киева планируют создать наблюдательные советы в ряде коммунальных предприятий, в частности, в «Киевтеплоэнерго».

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя принятое Киевсоветом решение о введении наблюдательных советов.

«Создание наблюдательных советов в коммунальных предприятиях столицы – это историческое решение и новая практика, что, безусловно, будет способствовать внедрению более прогрессивных методов управления и контроля эффективности», – заявил Пантелеев.

По словам чиновника, на работу в набсовет компании планируется нанять международных специалистов.

«Мы надеемся привлечь международных высококвалифицированных специалистов. Требования отбора независимых членов – соответствующий опыт, компетентность, добродетель, прозрачность и другие», – уточнил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что для «Киевтеплоэнерго» создание наблюдательного совета станет частью стратегического плана развития предприятия, который реализуется совместно с международными партнерами.

«Терминал» писал, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» приступило к ремонту градирни (82-метровая башня), которая обеспечивает охлаждение технической воды на ТЭЦ-6 (теплоэлектроцентрали).

