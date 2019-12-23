2019-12-23: Бензины А-92 евро и А-95 евро дешевеют по всей Украине. Тернопольская область лидирует

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-23: Бензины А-92 евро и А-95 евро дешевеют по всей Украине. Тернопольская область лидирует

23 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо снизились во всех регионах Украины . Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Тернопольской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Тернопольская область заняла 21-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Харьковской (26,39 грн/л), Волынской (26,49 грн/л) и Киевской (26,67 грн/л) областях.

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Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Тернопольской области за день составило 0,04 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,25 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 0, 49 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 2 по 4 декабря и составляла 27,74 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

  • БРСМ-Нафта  (24.99)
  • SUN OIL  (24.99)
  • ВВА  (25.5)
  • Укр-Петроль (25.6)
  • ANP (26.95)
  • AMIC (26.99)
  • SHELL (26.99)
  • Авиас (27.0)
  • Укрнафта (27.0)
  • Green Way  (27.0)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 24,99 грн/л. до максимальных 28,69 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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