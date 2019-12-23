2019-12-23: Бензины А-92 евро и А-95 евро дешевеют по всей Украине. Тернопольская область лидирует

23 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо снизились во всех регионах Украины . Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Тернопольской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Тернопольская область заняла 21-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Харьковской (26,39 грн/л), Волынской (26,49 грн/л) и Киевской (26,67 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Тернопольской области за день составило 0,04 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,25 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0, 49 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 2 по 4 декабря и составляла 27,74 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (24.99)

SUN OIL (24.99)

ВВА (25.5)

Укр-Петроль (25.6)

ANP (26.95)

AMIC (26.99)

SHELL (26.99)

Авиас (27.0)

Укрнафта (27.0)

Green Way (27.0)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 24,99 грн/л. до максимальных 28,69 грн/л.