2019-12-23: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром изменились в цене до 65,92 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,18 доллара за баррель, потеряв 0,43%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне. По итогам торгов в пятницу черное золото подешевело, пишет «Investing.com».

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). «Мы надеемся, что до конца текущего года ситуация прояснится», — заявил в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц — до 685 установок.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск составляет $65,90 за баррель, что на $0,24 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

Фьючерс на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,29 (0,48%) — до $60,15 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,44 за баррель, опустившись на $0,74 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI — на 0,8%.