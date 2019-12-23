«ДТЭК ВИЭ» намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , ,

«ДТЭК ВИЭ» намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

ООО «ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция» («ДТЭК Бердянская ВЭС») намерена построить ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) в пятницу, 20 декабря, передает Энергореформа.

Согласно сообщению, в рамках проекта планируется установка от 25 до 60 ветровых электроустановок (ВЕУ) мощностью от 2,5 МВт каждая. Высота башни — 166 м, длина лопасти — ориентировочно 80 м.

Кроме того, в планах компании построить:

  • воздушную линию электропередачи 110/150 кВт (до 100 км);
  • центральную подстанцию «ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция» (ЦПС);
  • до 120 км подземных кабельных линий 35 кВт для соединения ВЭУ между собой и ЦПС.

Читайте в «Терминале», Энергохолдинг “ДТЭК” готов рассматривать возможность изменения условий pre-PPA (договоров купли-продажи электроэнергии по действующему “зеленому” тарифу для будущих объектов) для поиска компромисса в ситуации с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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