«ДТЭК ВИЭ» намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

ООО «ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция» («ДТЭК Бердянская ВЭС») намерена построить ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) в пятницу, 20 декабря, передает Энергореформа.

Согласно сообщению, в рамках проекта планируется установка от 25 до 60 ветровых электроустановок (ВЕУ) мощностью от 2,5 МВт каждая. Высота башни — 166 м, длина лопасти — ориентировочно 80 м.

Кроме того, в планах компании построить:

воздушную линию электропередачи 110/150 кВт (до 100 км);

центральную подстанцию «ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция» (ЦПС);

до 120 км подземных кабельных линий 35 кВт для соединения ВЭУ между собой и ЦПС.

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