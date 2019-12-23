Група Нафтогаз і Майкрософт уклали Меморандум про співпрацю

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , ,

Група Нафтогаз і Майкрософт уклали Меморандум про співпрацю

НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Майкрософт Україна» спільно розглядають можливості співпраці для цифрової трансформації ІТ-функції Групи Нафтогаз шляхом впровадження інформаційних технологій та ефективних процесів.

Документ про створення стратегічного партнерства було підписано головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим та генеральним директором Microsoft Україна Яном Пітером Де Йонгом.

«Враховуючи існуючий досвід співробітництва Microsoft із світовими лідерами нафтогазової галузі, ми маємо намір спільно впроваджувати найкращі практики в сфері ІТ та автоматизації, підвищувати операційну ефективність і розвивати наші технічні здібності. Для цього треба вирішити багато питань, починаючи з впровадження комплексних ІТ-систем і закінчуючи удосконаленнями, які покращать поточну роботу наших бурових, видобувних та транспортних підрозділів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Передбачається, що в подальшому сторони спільно визначать найбільш ефективну форму співпраці.

Для партнерства в рамках цифрової трансформації ІТ- функції ключовими визначено наступні напрямки: підвищення ефективності співробітників, оптимізації внутрішніх процесів Групи і впровадження штучного інтелекту у нафтогазовій галузі.

«Microsoft продовжує підтримувати багатьох світових лідерів нафтогазової галузі, допомагаючи компаніям проходити процес цифрової трансформації та впроваджувати технології у всі аспекти організації. Ми вважаємо, що завдяки сильній експертизі та інноваційним рішенням Microsoft, Група Нафтогаз має великий потенціал для підвищення своєї ефективності та зниження операційних витрат. Ми готові бути їі надійним діловим партнером у цій цифровій трансформації», – відзначив Ян Пітер Де Йонг.

Читайте в «Терміналі» ще, за оперативними даними за одинадцять місяців 2019 року група Нафтогаз сплатила  до державного та місцевих бюджетів близько 96,8 млрд грн податків та дивідендів. Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали 14% загальних доходів державного бюджету у січні-листопаді 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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