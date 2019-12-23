Ливия увеличивает добычу нефти на двух месторождениях

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: ,

Ливия увеличивает добычу нефти на двух месторождениях

Ливия увеличивает добычу нефти на двух месторождениях.

Об этом говорится в сообщении государственного производителя энергии — Национальной нефтяной компании Ливии (NOC), пишет Прайм.

По информации NOC, компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) увеличила объемы добычи на нефтяном месторождении Nafoura (Нафура) на 5925 баррелей в сутки после успешного запуска скважины Y3 в воскресенье.

Agoco также возобновила добычу на скважинах Z4 и Z1 нефтяного месторождения Hamada (Хамада), которые простаивали с 2011 года. В результате добыча на концессионном участке NC-5 достигла 500 баррелей в сутки. «Компания теперь работает над возобновлением добычи на скважинах Z9 и Z7 на месторождении Hamada», — говорится в сообщении.

Председатель нефтяной госкорпорации NOC Мустафа Саналла говорил в октябре, что добыча нефти в Ливии может подняться не менее чем на 150 тысяч баррелей в сутки к концу 2020 года с текущего уровня в 1,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти на разных месторождениях Ливии периодически приостанавливается из-за военных действий в стране.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

«Терминал» писал, Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) предостерегла от снижения добычи нефти в стране в ближайшие девять месяцев. Об этом говорится в заявлении корпорации. Ранее глава NOC Мустафа Саналла сообщил, что добыча нефти в Ливии в настоящий момент составляет 1,3 млн баррелей в сутки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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