На АЗС Беларуси дорожает топливо

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 22 декабря увеличивается на 1 копейку.

Об этом сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

Цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,63, АИ-95-К5-Евро — Br1,73, АИ-98-К5-Евро — Br1,95, ДТ — Br1,73.

«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю текущего года с $63 до $66,6 за 1 баррель», — пояснили в «Белнефтехиме».

Читайте в «Терминале», цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ.