Період відмови від гарантованої ціни на газ для захищених споживачів подовжено з 24 до 30 грудня

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , ,

Період відмови від гарантованої ціни на газ для захищених споживачів подовжено з 24 до 30 грудня

Для зручності побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року для споживачів, які мають право на придбання газу на пільгових умовах (ПСО), будуть діяти дві цінові пропозиції на газ від Нафтогазу: квартальна та щомісячна. Квартальна оптова ціна, що зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів), буде діяти автоматично для всіх захищених споживачів до кінця опалювального сезону.

Щомісячна оптова ціна для таких споживачів у січні 2020 року складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Щомісячна ціна у наступних місяцях опалювального сезону може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. До 30 грудня споживачі мають вирішити за якою ціною будуть купувати газ впродовж опалювального сезону: фіксованою на весь квартал або щомісячною, яка буде коливатися відповідно до зовнішніх факторів. Для тих споживачів, які відмовляться від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде.

Обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни відповідають вимогам МВФ. Згідно міжнародних зобов’язань з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов’язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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