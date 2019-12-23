Період відмови від гарантованої ціни на газ для захищених споживачів подовжено з 24 до 30 грудня

Для зручності побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року для споживачів, які мають право на придбання газу на пільгових умовах (ПСО), будуть діяти дві цінові пропозиції на газ від Нафтогазу: квартальна та щомісячна. Квартальна оптова ціна, що зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів), буде діяти автоматично для всіх захищених споживачів до кінця опалювального сезону.

Щомісячна оптова ціна для таких споживачів у січні 2020 року складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Щомісячна ціна у наступних місяцях опалювального сезону може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. До 30 грудня споживачі мають вирішити за якою ціною будуть купувати газ впродовж опалювального сезону: фіксованою на весь квартал або щомісячною, яка буде коливатися відповідно до зовнішніх факторів. Для тих споживачів, які відмовляться від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде.

Обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни відповідають вимогам МВФ. Згідно міжнародних зобов’язань з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов’язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.