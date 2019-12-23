Постачання електроенергії на ДП «Львіввугілля» відновлено

На шахтах державного підприємства «Львіввугілля» відновлено енергопостачання.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
Зазначається, що в ніч з 22 на 23 грудня була тимчасово відключена електроенергія на 6 шахтах держпідприємства «Львіввугілля». «Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку постачальника останньої надії» районної електромережі. Водночас на підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене вугілля в жовтні, листопаді, грудні. Зараз питання врегульовано. Шахти працюють у звичайному режимі», — сказано в повідомленні.