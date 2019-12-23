«Северный поток-2″ качнулся под градом санкций США

Шансы достроить «Северный поток-2″ в срок после введения санкций США существенно снижаются, но все-таки они есть.



Так считают опрошенные «Прайм» эксперты.

В качестве варианта Германия может попросить США дать предусмотренную американским законодательством возможность для Allseas получить 30 дней для завершения работ. Если это не выйдет, то есть немецкие и даже российские суда-трубоукладчики, которые теоретически могут в этом поучаствовать. Однако велика вероятность сдвигания сроков реализации проекта к середине и даже второй половине 2020 года.

После вступления в ночь на субботу в силу санкций США против «Северного потока-2″ Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу. Она вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании. По данным агентства, компания отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект. По словам представителя компании, суда уже покинули Балтийское море.

В правительстве Германии заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные «против немецких и европейских компаний». Власти ФРГ уверены, что проект «Северный поток-2″ будет успешно завершен, несмотря на ограничения со стороны американских властей. Они одобрили заявку компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода в зимние месяцы. Это не создаст серьезных угроз экологии, поскольку работы будут вестись недолго и на ограниченном участке, заявили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии.

Оператор строительства дал понять, что намерен завершить все работы как можно быстрее. Немецкая Uniper, партнер по финансированию проекта «Северный поток-2″, также уверена, что будут найдены способы быстро достроить газопровод.

По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, пока сложно говорить о сроках завершения проекта «Северный поток-2″. «На государственном уровне Германия может резко выступать против американских санкций, но на частном уровне существуют интересы самих компаний. Возможно, что будет создана какая-то временная структура, которая займется доукладкой газопровода. В любом случае, это лишь временная задержка для прояснения ситуации и ответных действий», — считает он.

Что касается сроков, то, по его мнению, за 30 дней строительство вполне можно завершить – осталось проложить не более 60 км газопровода. В свою очередь, Кочетков уверен, что в любом случае время запуска сдвигается на середину или даже второе полугодие 2020 года.

«К сожалению, американские ограничения появились непосредственно перед рождественскими праздниками, что усложняет какие-либо ответные действия из-за каникул политиков, да и снижения общей деловой активности», — отметил он.

В качестве вариантов исхода эксперты называют возможность для Allseas получить отсрочку в 30 дней для завершения работ на проекте, который уже реализовывался в момент запрета. Это предусмотрено законодательством США, и компания уже обратилась к структуре минфина США для соответствующих консультаций. Теперь все будет зависеть от лоббистских усилий Германии, Европы в целом и России. Идет торг по поводу условий, на которых это разрешение можно получить.