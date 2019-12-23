Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі — Маркарова

Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі.

Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“По додатковим коштам на зарплати шахтарів — Кабінетом міністрів ухвалене рішення, сьогодні підписуються повністю всі довідки Міністерством фінансів, йдуть в казначейство, будуть профінансовані в повному обсязі”, — сказала Маркарова.

Міністр зауважила, що зупинки платежів по захищеним платежам “не було, немає і не буде”.

“Всі зарплати, всі соціальні виплати, пенсії, медикаменти, як сплачувались вчасно, так і сплачуються день у день. Якщо є якісь факти, будь ласка, повідомляйте мені, але таких фактів, я впевнена що немає. Є протягом останніх двох днів тимчасова призупинка того, що стосується незахищених видатків, які після пріоритизації також повністю будуть фінансуватись… Це не стосується ні зарплат, ні пенсій, ні медикаментів, ні соціальних програм”, — додала вона.

Читайте в «Терміналі», міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.

Про це вона заявила на «Годині уряду» у парламенті. «Хочу запевнити понад 300 млн надійдуть до кінця 2019 року.