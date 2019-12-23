Зеленський закликав АЗС відреагувати на зміцнення курсу і знизити ціни

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , , ,

Зеленський закликав АЗС відреагувати на зміцнення курсу і знизити ціни
Президент Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне реально, а не за програмами лояльності.

Про це він заявив під час наради з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій.

«Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну – ред.) на табло», – сказав глава держави.

Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин та дизельне пальне почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому пальне продовжуватиме дешевшати. За словами заступника міністра, АЗС мали б суттєвіше зменшувати ціни на пальне, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила, що реальна ціна на пальне дуже відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

«Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло — ред.) й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку», — підкреслила Ковалів.

Представники компаній – учасниць паливного ринку зі свого боку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести нараду з правоохоронними органами на цю тему.

«Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях — надайте нам. З нелегалами ми розберемося… Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися зі всіма нелегалами», – заявив Зеленський.

Зазначається, що учасники наради домовилися знову зустрітися в січні та обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

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  • 77mesnik777

    Це не справа Президента «закликати», є відповідний комітет у кабміні, це їх робота.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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