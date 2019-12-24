2019-12-24: Бензин А-95 евро подешевел на всех заправках. Запорожская область в лидерах

24 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины достаточно сильно упали. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Запорожской области. Бензин марки А-95 Евро снизился в цене на 0,74 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Запорожская область занимает 6-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (27,43 грн/л), Сумской (27,49 грн/л) и Черниговской (27,52 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в Запорожской области за день снизилась на 0,74 грн/л и сегодня составляет – 27,69 грн/л. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в Запорожской областив период с 2 по 4 декабря (28,7 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Запорожской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (25.49)







БРСМ-Нафта (26.44)







UPG (26.5)







Авиас Плюс (27.19)







ANP (27.2)







ЗНП (27.2)







Укрнафта (27.24)







Sentosa Oil (27.25)







OILTRANSIT (27.45)







AMIC (27.49)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Запорожской области, колебался в пределах от минимальных 25,49 грн/л до максимальных 31,29 грн/л.