2019-12-24: Бензин А-95 евро подешевел на всех заправках. Запорожская область в лидерах

24 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины достаточно сильно упали. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Запорожской области. Бензин марки А-95 Евро снизился в цене на 0,74 грн/л.
Сегодня во всеукраинском рейтинге Запорожская область занимает 6-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (27,43 грн/л), Сумской (27,49 грн/л) и Черниговской (27,52 грн/л) областях.
Средняя розничная цена на топливо в Запорожской области за день снизилась на 0,74 грн/л и сегодня составляет – 27,69 грн/л. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в Запорожской областив период с 2 по 4 декабря (28,7 грн/л).
Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Запорожской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:
По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (25.49)
- БРСМ-Нафта (26.44)
- UPG (26.5)
- Авиас Плюс (27.19)
- ANP (27.2)
- ЗНП (27.2)
- Укрнафта (27.24)
- Sentosa Oil (27.25)
- OILTRANSIT (27.45)
- AMIC (27.49)
Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Запорожской области, колебался в пределах от минимальных 25,49 грн/л до максимальных 31,29 грн/л.