2019-12-24: Brent торгуется выше $66 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 66,52 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8,02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,57 доллара за баррель, прибавив 0,08%.

Сегодня цены на нефть эталонных марок слабо повышаются, пишет «Investing.com».

Однако активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda.

Февральские фьючерсы на нефть марки на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск подорожали на $0,09 (на 0,14%) — до $66,48 за баррель. В понедельник их цена повысилась на $0,25 (0,38%), составив на закрытие $66,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,04 (0,07%) — до $60,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,08 (0,13%), завершив день на отметке $60,52 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,6% — до 479,6 юаней за баррель. Днем ранее они подешевели на 0,7%.