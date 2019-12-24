2019-12-24: Brent торгуется выше $66 за баррель

Обновлено: Декабрь 24, 2019. Тэги: , , , , , , , , , ,

2019-12-24: Brent торгуется выше $66 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 66,52 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8,02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,57 доллара за баррель, прибавив 0,08%.

Сегодня цены на нефть эталонных марок слабо повышаются, пишет «Investing.com».

Однако активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск подорожали на $0,09 (на 0,14%) — до $66,48 за баррель. В понедельник их цена повысилась на $0,25 (0,38%), составив на закрытие $66,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,04 (0,07%) — до $60,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,08 (0,13%), завершив день на отметке $60,52 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,6% — до 479,6 юаней за баррель. Днем ранее они подешевели на 0,7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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