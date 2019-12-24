АЗС снизили цены на бензины и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 декабря 2019 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, wена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.92% (-52.0 коп/л) до 26.42 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 2.02% (-58.0 коп/л) до 27.93 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.80% (-50.0 коп/л) до 27.29 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 декабря 2019 г. подорожал на 0.85% (11.0 коп/л) до 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.42
|21.00
|-1.92
|-2.58
|Бензин А-95 евро
|27.93
|23.50
|-2.02
|-2.65
|Дизельное топливо Евро
|27.29
|22.28
|-1.80
|-2.37
|Сжиженный газ
|12.62
|11.15
|0.85
|0.60
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua