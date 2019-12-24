АЗС снизили цены на бензины и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 декабря 2019 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, wена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.92% (-52.0 коп/л) до 26.42 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 2.02% (-58.0 коп/л) до 27.93 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.80% (-50.0 коп/л) до 27.29 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 декабря 2019 г. подорожал на 0.85% (11.0 коп/л) до 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.42 21.00 -1.92 -2.58 Бензин А-95 евро 27.93 23.50 -2.02 -2.65 Дизельное топливо Евро 27.29 22.28 -1.80 -2.37 Сжиженный газ 12.62 11.15 0.85 0.60

Для справки :

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