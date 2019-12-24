Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром виплатить Нафтогазу за перемогу в арбітражі

Три мільярди доларів, які Газпром має виплатити Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей.

Про це заявив депутат Андрій Герус, голова енергетичного комітету Ради, в ефірі Громадського радіо.

Він зазначив, що 3 мільярди доларів, які погодився виплатити Газпром — відчутна сума для Нафтогазу.

«По-перше, у них (у Нафтогазу — ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє — Нафтогаз це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави — це поповнення державного бюджету», — розповів Герус в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

Нагадаємо, Україна та Росія змогли домовитися про продовження транзиту російського газу територією України.

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