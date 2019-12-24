Импорт СПГ в ЕС подскочил на 75% в III квартале

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза подскочил на 75% в третьем квартале нынешнего года в годовом выражении, основным поставщиком остался Катар, США спустились с третьего на четвертое место, уступив Нигерии.

Об этом говорится в отчетах по газу Еврокомиссии, пишет Прайм.

«Импорт СПГ в ЕС показал сильный рост в третьем квартале 2019 года, увеличившись на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены в различных регионах, например, между Европой и Азией, большую часть времени оставались хорошо выровненными на фоне глобального избытка поставок СПГ, что способствовало обильному притоку СПГ в Европу», — говорится в отчете за третий квартал.

При этом объем импорта сжиженного газа во втором квартале показал рост в 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Доля Катара, крупнейшего поставщика СПГ в ЕС, составила за третий квартал 35% в общем объеме импорта этого вида газа, за ним следуют Россия — 15%, Нигерия — 14% и США — 12%.

При этом во втором квартале доля Катара была выше 30%, РФ – находилась на уровне 19%, а доля США была такой же, однако они стали четвертым крупнейшим поставщиком, уступив Нигерии, доля которой поднялась с 11% за квартал.