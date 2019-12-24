Китай намерен привлекать частные компании в нефтегазовый сектор

Китай готовится сделать ряд шагов для привлечения частных компаний в нефтегазовый сектор. Власти КНР намерены смягчить регулирование, предложить частным инвесторам налоговые льготы.

Об этом пишет АНГИ.

Также они готовы расширить действующие программы стимулов за счет включения в них большего числа участников.

Кроме того, Пекин примет меры для снижения стоимости привлечения финансирования инвесторами, сообщает «Интерфакс». В частности, компании получат возможность выпускать облигации под гарантии государства, а требования для размещения конвертируемых облигаций будут смягчены.

Китай активно инвестирует в инфраструктуру в рамках проекта «Один пояс, один путь», и смягчение регулирования откроет путь для участия в проекте более 27 млн частных компаний, на долю которых приходится порядка 60% ВВП.

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