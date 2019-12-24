Кувейт и Саудовская Аравия договорились о нейтральной зоне, готовы начать нефтедобычу

Кувейт и Саудовская Аравия договорились по нейтральной зоне на границе между двумя странами, что позволит им восстановить прерванную пять лет назад нефтедобычу из этого района.

Об этом сообщило Кувейтское государственное агентство новостей KUNA, пишет Прайм.

По информации агентства, представители Кувейта и Саудовской Аравии подписали соглашение, прилагаемое к соглашению о разделе нейтральной зоны и соглашению о разделе подводной зоны, прилегающей к зоне раздела, а также меморандум о взаимопонимании. Детали подписанных документов пока не приводятся.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля сообщило, что Кувейт и Саудовская Аравия к концу текущего года могут достичь соглашения о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне.

В то же время кувейтские СМИ сообщили, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд посетит Кувейт во вторник для подписания соглашения, при этом само возобновление добычи сырья может занять время.

Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. Добыча в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом была остановлена в 2014 году на фоне территориального спора между двумя странами. Добыча нефти в нейтральной зоне, как пишет агентство, может достигать 500 тысяч баррелей в сутки.

Читайте в «Терминале» еще, глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман и министр энергетики США Рик Перри обсудили в Эр-Рияде угрозы нефтяным объектам в Персидском заливе и заявили о желании действовать сообща для обеспечения безопасности глобальных поставок энергоносителей.