Нафтогаз оприлюднив консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2019 року

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2019 року, що закінчилися 30 вересня 2019 року, разом з аудиторським висновком.

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За 9 місяців 2019 року група отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн, що на 27% більше за результат 9 місяців 2018 року. Прибуток до оподаткування за 9 місяців 2019 року склав 28,9 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такий результат відбувся в основному за рахунок показників сегментів «Транзит природного газу» та «Інтегрований газовий бізнес».

Результатом діяльності з продажу природного газу в межах ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн, що менше на 1,8 млрд грн за показник 9 місяців 2018 року. На зменшення результату вплинуло скорочення обсягу реалізації природного газу на 1,3 млрд куб. м, або на 11%, та збільшення резерву сумнівної заборгованості за газ на 2,4 млрд грн.

Результат діяльності з продажу природного газу поза межами ПСО за 9 місяців поточного року погіршився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року та склав збиток у розмірі 0,8 млрд грн. На формування результату найбільший вплив мали зменшення обсягу реалізації газу на 0,5 млрд куб. м (з 1,1 млрд куб. м за 9 місяців 2018 року до 0,6 млрд куб. м за 9 місяців 2019 року) та ціни реалізації природного газу. На зменшення обсягу реалізації газу вплинуло також загальне скорочення споживання газу промисловими споживачами.

Дебіторська заборгованість (без врахування резерву сумнівних боргів) за природний газ станом на 30 вересня 2019 року збільшилась на 10,1 млрд грн або на 19,2 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Збільшення заборгованості пов’язано перш за все зі зростанням боргів теплогенеруючих підприємств на 8,2 млрд грн та погіршенням розрахунків, у тому числі, за рахунок внесення змін до постанови КМУ № 867 від 19.10.2018, якою встановлено зниження відсотку обов’язкового рівня розрахунку для виробників теплової енергії з 90% до 78% в опалювальному сезоні 2018-2019 рр.

Обсяг транзиту газу за 9 місяців 2019 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,3% та склав 66,3 млрд куб м.

Результат сегменту транзиту природного газу за 9 місяців 2019 року збільшився з 6,8 млрд грн до 15,8 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року в основному за рахунок збільшення обсягу транзиту та зниження амортизаційних витрат у складі собівартості. Негативний вплив на результат сегменту мали зміни валютного курсу.

Результат сегменту «Внутрішнє транспортування природного газу» за 9 місяців 2019 року погіршився на 1,4 млрд грн за рахунок зменшення обсягу транспортування природного газу та витрат на нарахування резерву сумнівних боргів за несплачені послуги балансування і склав збиток 4,7 млрд грн.

У поточному році група Нафтогаз накопичила рекордні обсяги газу в підземних газосховищах з метою мінімізації ризиків проходження опалювального сезону 2019-2020 рр. та створення резерву на випадок зупинки транзиту газу до країн Європи. За 9 місяців 2019 року обсяг закачування природного газу до газосховищ склав 11,7 млрд куб. м, що на 2,9 млрд куб. м, або на 33% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Результатом діяльності зі зберігання природного газу став прибуток у розмірі 0,7 млрд грн, що більше за результат відповідного періоду минулого року на 0,6 млрд грн.

За 9 місяців 2019 року група Нафтогаз сплатила 84,4 млрд грн податків і дивідендів, що склало близько 15% загальних доходів бюджету за цей період.