Німеччина допоможе Україні модернізувати ГТС

Обновлено: Декабрь 24, 2019. Тэги: , , ,

Німеччина допоможе Україні модернізувати ГТС
Координатор уряду ФРН з трансатлантичного співробітництва Петер Баєр заявляє, що Німеччина допомагатиме Україні в модернізації її газотранспортної системи (ГТС).

Про це він заявив в інтерв’ю Німецькому радіо.

«Це не так, що Україну залишать наодинці, навпаки: ми маємо зобов’язання, і ми підтримуємо їх», — сказав Баєр.

Він визнав, що домовленість між Росією та Україною щодо продовження транзиту газу «виявилася дійсно коротшою, ніж спочатку уявлялося», але роль відіграє те, що Німеччина та інші країни взяли на себе зобов’язання модернізувати застарілу трубопровідну мережу України.

«Тож ми допоможемо Україні модернізувати її», — запевнив він.

Баєр підкреслив, що уряд Німеччини несе відповідальність перед споживачами та громадянами за безпечне забезпечення газом. При цьому він додав, що все змінюється: трубопроводи і умови енергопостачання.

Він висловив припущення, що санкції США затримають завершення проєкту газопроводу Nord Stream 2 до щонайменше другої половини 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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