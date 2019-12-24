Стало известно, когда Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность

Обновлено: Декабрь 24, 2019. Тэги: ,

Стало известно, когда Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность

Со следующего года Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность, основной его задачей будет термомодернизация.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Совета развития регионов и общин с участием Президента, передает корреспондент УНН.

«На последующие годы нам нужна масштабная термомодернизация. Мы запустили для этого сейчас инструмент, который называется фонд энергоэффективности. Последние три месяца мы финализировали отдельные процедуры, уже есть пилотные заявки. Со следующего года фонд энергоэффективности заработает на полную мощность. У нас есть для этого средства — они сейчас в размере до 6 млрд грн уже есть, которые мы можем использовать на программы энергоэффективности», — сказал Гончарук.

По его словам, основной задачей фонда является термомодернизация «настолько быстрая, насколько это возможно».

«Эти 6,8 млрд, которые у нас есть, будут доступны нам в 2020 году. Этого недостаточно для того, чтобы решить все вопросы, но этого вполне достаточно, чтобы запустить рынок, чтобы показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, платежка за дом термомодернизований и нетермомодернизований может отличаться до 60% в отдельных случаях», — сообщил премьер.

Он добавил, что это может отразиться в платежках украинцев уже следующей зимой.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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