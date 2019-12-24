Сума в платіжці за тепло повинна знизитися на 30% — Гончарук

Рішення Кабінету міністрів, яке надало можливість теплогенеруючим підприємствам знижувати чинні тарифи на тепло залежно від ринкових цін на газ, дозволяє вже зараз знизити суми в платіжках за комунальні послуги українців на 30%.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Сума в платіжці за тепло має знизитись до 30%. Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України Володимира Зеленського. Так, від сьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Всі відповідні інструменти ми надали місцевій владі», — написав він.

Прем’єр також зазначив, що на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, щоб ті провели відповідні перерахунки.

«Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність — на владі на містах», — додав він.