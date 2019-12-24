У Нафтогазі допустили, що Росія може не виконати свої обіцянки щодо транзиту

Обновлено: Декабрь 24, 2019. Тэги: , , ,

У Нафтогазі допустили, що Росія може не виконати свої обіцянки щодо транзиту

У Нафтогазі визнали, що існує ризик, коли Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, а Україна вже відкличе свої позови проти російського Газпрому.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

«Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик», — сказав він.

Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над «системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик».

«І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося», — зазначив представник Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

«Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документі, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері», — резюмував Вітренко.

Читайте в «Терминале», для зручності побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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