Иран в ближайшее время объявит об открытии нового нефтяного месторождения

Обновлено: Декабрь 25, 2019. Тэги: , , ,

Иран в ближайшее время объявит об открытии нового нефтяного месторождения

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) планирует объявить об открытии нового нефтяного месторождения к марту 2020 года. Оно расположено в юго-западной провинции Хузестан.

Это будет второе крупное нефтяное месторождение, обнаруженное в иранской провинции с марта 2019 года после того, как NIOC объявил об открытии нефтяного месторождения Намавар в ноябре 2019 года.

«Основываясь на исследованиях и отчетах, участок другого нефтяного месторождения, похожего на Намаваран, будет определен в Хузестане к 21 марта 2020 года», — рассказал «Иран.ру» директор отдела разведки NIOC Салех Хенди. Намаваран, обнаруженный иранскими экспертами, является вторым по величине резервуаром в стране, в котором содержится приблизительно 53 млрд баррелей запасов, заявил в прошлом месяце министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Во вторник Хенди сказал, что NIOC определил 12 проектов в нефтегазоносных зонах по всей стране. «Нефть и газ, вероятно, будут обнаружены на этих 12 проектах, пять из которых являются приоритетными для реализации, а семь других находятся в стадии изучения», — сказал он.

В декабре прошлого года Хенди сказал, что в Иране было открыто около 35-40 новых месторождений углеводородов, которые нуждаются в разработке. «Сейчас мы занимаем первое место в мире по запасам нефти и газа», — сказал он. Хенди также рассказал, что Иран изучает 60 % своей общей площади для поиска новых запасов нефти и газа, в том числе в местах, которые до недавнего времени считались наименее вероятными, чтобы иметь углеводородсодержащие пласты. Он уточнил, что Ирану хватит нефти и газа на следующие 100 лет.

Читайте в «Терминале», глава Иранской планово-бюджетной организации (PBO) заявил, что доходы от нефти в бюджете на следующий 1399 иранский календарный год (начнется 20 марта 2020 года) рассчитаны на ожидание продажи одного миллиона баррелей нефти в день по средней цене 50 долларов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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