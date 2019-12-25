Иран в ближайшее время объявит об открытии нового нефтяного месторождения

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) планирует объявить об открытии нового нефтяного месторождения к марту 2020 года. Оно расположено в юго-западной провинции Хузестан.

Это будет второе крупное нефтяное месторождение, обнаруженное в иранской провинции с марта 2019 года после того, как NIOC объявил об открытии нефтяного месторождения Намавар в ноябре 2019 года.

«Основываясь на исследованиях и отчетах, участок другого нефтяного месторождения, похожего на Намаваран, будет определен в Хузестане к 21 марта 2020 года», — рассказал «Иран.ру» директор отдела разведки NIOC Салех Хенди. Намаваран, обнаруженный иранскими экспертами, является вторым по величине резервуаром в стране, в котором содержится приблизительно 53 млрд баррелей запасов, заявил в прошлом месяце министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Во вторник Хенди сказал, что NIOC определил 12 проектов в нефтегазоносных зонах по всей стране. «Нефть и газ, вероятно, будут обнаружены на этих 12 проектах, пять из которых являются приоритетными для реализации, а семь других находятся в стадии изучения», — сказал он.

В декабре прошлого года Хенди сказал, что в Иране было открыто около 35-40 новых месторождений углеводородов, которые нуждаются в разработке. «Сейчас мы занимаем первое место в мире по запасам нефти и газа», — сказал он. Хенди также рассказал, что Иран изучает 60 % своей общей площади для поиска новых запасов нефти и газа, в том числе в местах, которые до недавнего времени считались наименее вероятными, чтобы иметь углеводородсодержащие пласты. Он уточнил, что Ирану хватит нефти и газа на следующие 100 лет.

Читайте в «Терминале», глава Иранской планово-бюджетной организации (PBO) заявил, что доходы от нефти в бюджете на следующий 1399 иранский календарный год (начнется 20 марта 2020 года) рассчитаны на ожидание продажи одного миллиона баррелей нефти в день по средней цене 50 долларов.