У Нафтогазі назвали дату остаточних переговорів з Газпромом — проєкти контрактів готові

Обновлено: Декабрь 25, 2019. Тэги: , , ,

У Нафтогазі назвали дату остаточних переговорів з Газпромом — проєкти контрактів готові
НАК «Нафтогаз» підготував проєкти контрактів, готових до підписання, і новий раунд перемовин з російським «Газпромом» щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Про це написав виконавчий директор компанії Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

«… ми вже встигли виконати “домашнє завдання” — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання.

26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів», — наголосив Вітренко.

За його словами, кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект.

«Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом», — додав він.

Вітренко підкреслив, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку: «Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України».

Він висловив сподівання, що вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня.

«Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних. Аби забезпечити транзитний контракт для України та не підвести наших європейських партнерів», — запевнив керівник компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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