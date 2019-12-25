У Нафтогазі назвали дату остаточних переговорів з Газпромом — проєкти контрактів готові

НАК «Нафтогаз» підготував проєкти контрактів, готових до підписання, і новий раунд перемовин з російським «Газпромом» щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Про це написав виконавчий директор компанії Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

«… ми вже встигли виконати “домашнє завдання” — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання.

26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів», — наголосив Вітренко.

За його словами, кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект.

«Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом», — додав він.

Вітренко підкреслив, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку: «Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України».

Він висловив сподівання, що вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня.

«Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних. Аби забезпечити транзитний контракт для України та не підвести наших європейських партнерів», — запевнив керівник компанії.