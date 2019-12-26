2019-12-26: Нефть Brent торгуется выше $67 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром изменились в цене до 67,44 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,36%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,33 доллара за баррель, прибавив 0,36%.

Сегодня нефтяные цены уверенно повышаются на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина, пишет «Investing.com».

Вчера рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,29 (0,43%) — до $67,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,26 (0,43%) — до $61,37 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать оптимизм по поводу торгового соглашения США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем «грандиозным шагом в правильном направлении».

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Как отмечают аналитики, цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает Bloomberg.