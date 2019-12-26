2019-12-26: Столица — лидер снижения цен на бензин А-92 евро

26 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины достаточно сильно упали. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС столицы. Бензин марки А-92 Евро снизился в цене в Киеве на 0,5 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Киев занимает 21-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (25,68 грн/л), Черниговской (25,89 грн/л) и Киевской (25,93 грн) областях.

Средняя розничная цена на топливо в Киеве за день снизилась на 0,5 грн/л и сегодня составляет – 26,42 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в столице 26 и 27 ноября, 2, 3 и 4 декабря (28,16 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Киеве по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (24.29)





Chipo (24.6)





БРСМ-Нафта (24.69)





Укр-Петроль (24.9)





Авантаж 7 (24.95)





БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (24.95)





UPG (25.0)





AMIC (25.49)





Золотой гепард (25.95)





Авиас Плюс (25.96)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 Евро на заправках столицы, колебался в пределах от минимальных 24,29 грн/л до максимальных 28,49 грн/л.



