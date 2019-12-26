2019-12-26: Столица — лидер снижения цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-26: Столица — лидер снижения цен на бензин А-92 евро

26 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины достаточно сильно упали. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС столицы. Бензин марки А-92 Евро снизился в цене в Киеве на 0,5 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Киев занимает 21-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (25,68 грн/л),  Черниговской (25,89 грн/л) и Киевской (25,93 грн) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в Киеве за день снизилась на 0,5  грн/л и сегодня составляет – 26,42 грн/л.  Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в столице 26 и 27 ноября, 2, 3 и 4 декабря (28,16 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Киеве по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:
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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

      • Mango (24.29)
      • Chipo  (24.6)
      • БРСМ-Нафта  (24.69)
      • Укр-Петроль (24.9)
      • Авантаж 7 (24.95)
      • БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (24.95)
      • UPG  (25.0)
      • AMIC  (25.49)
      • Золотой гепард (25.95)
      • Авиас Плюс (25.96)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 Евро на заправках столицы, колебался в пределах от минимальных 24,29 грн/л до максимальных 28,49 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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