2019-12-26: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 декабря 2019 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.88% (-23.0 коп/л) до 26.18 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.90% (-25.0 коп/л) до 27.68 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.91% (-25.0 коп/л) до 27.04 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 декабря 2019 г. не изменился в цене. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.18
|21.00
|-0.88
|-3.02
|Бензин А-95 евро
|27.68
|23.50
|-0.90
|-3.12
|Дизельное топливо Евро
|27.04
|22.13
|-0.91
|-2.86
|Сжиженный газ
|12.62
|11.15
|0.02
|0.19
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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