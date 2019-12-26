2019-12-26: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 декабря 2019 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.88% (-23.0 коп/л) до 26.18 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.90% (-25.0 коп/л) до 27.68 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.91% (-25.0 коп/л) до 27.04 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 декабря 2019 г. не изменился в цене. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.18 21.00 -0.88 -3.02 Бензин А-95 евро 27.68 23.50 -0.90 -3.12 Дизельное топливо Евро 27.04 22.13 -0.91 -2.86 Сжиженный газ 12.62 11.15 0.02 0.19

Для справки :

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