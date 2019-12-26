Держенергоефективності оприлюднило середньозважені тарифи на тепло з газу для розрахунку тарифів виробникам теплової енергії з альтернативних джерел

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , , ,

Держенергоефективності оприлюднило середньозважені тарифи на тепло з газу для розрахунку тарифів виробникам теплової енергії з альтернативних джерел

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії.

Про це повідомила пресслужба уряду.

На основі цих розрахунків органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90% від оприлюднених середньозважених тарифів.

Законом України від 21.03.2017 № 1959-19 щодо стимулювання виробництва тепла з відновлюваних джерел запроваджено спрощену та прозору процедуру встановлення тарифів на тепло «не з газу».

Маючи гарантований на законодавчому рівні тариф, інвестор може заздалегідь визначити рентабельність проекту і залучити необхідні кредитні та інвестиційні кошти.

Агентство висловлює подяку органам місцевого самоврядування та НКРЕКП за вчасно надану інформацію для розрахунку середньозважених тарифів та сподівається на подальшу співпрацю.

Середньозважені тарифи від 26.12.2019 можна завантажити на сайті Держенергоефективності за посиланням.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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