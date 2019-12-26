Держенергоефективності оприлюднило середньозважені тарифи на тепло з газу для розрахунку тарифів виробникам теплової енергії з альтернативних джерел

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії.

Про це повідомила пресслужба уряду.

На основі цих розрахунків органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90% від оприлюднених середньозважених тарифів.

Законом України від 21.03.2017 № 1959-19 щодо стимулювання виробництва тепла з відновлюваних джерел запроваджено спрощену та прозору процедуру встановлення тарифів на тепло «не з газу».

Маючи гарантований на законодавчому рівні тариф, інвестор може заздалегідь визначити рентабельність проекту і залучити необхідні кредитні та інвестиційні кошти.

Агентство висловлює подяку органам місцевого самоврядування та НКРЕКП за вчасно надану інформацію для розрахунку середньозважених тарифів та сподівається на подальшу співпрацю.

Середньозважені тарифи від 26.12.2019 можна завантажити на сайті Держенергоефективності за посиланням.