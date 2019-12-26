ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Не справа Президента «закликати» знизити ціни на пальне, є відповідний комітет у кабміні, це їх робота — Сапєгін

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , , , , ,

ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Не справа Президента «закликати» знизити ціни на пальне, є відповідний комітет у кабміні, це їх робота — Сапєгін

Днями Президент Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне, оскільки гривня стабільно зміцнюється на валютному ринку. Після цього мережеві компанії знизили цифри на стелах.

Директор ТНЦ » Псіхєя» Сергій Сапєгін прокоментував ситуацію в ефірі Першого Ділового телеканалу.

«Ціни знизились, але не варто пов’язувати цю тенденцію тільки із зустріччю Президента із операторами. На ціну  пального має впливати і курс гривні відносно інших валют, і закупівельні ціни, і купівельна спроможність споживачів. Взагалі, існує досить багато факторів, які впливають на ціну пального,»- сказав експерт.

На думку Сапєгіна, глава держави не повинен обговорювати цінову політику АЗС. «Це говорить, що у Президента багато часу. Не справа Президента «закликати» знизити ціни на пальне, є відповідний комітет у кабміні, це їх робота», — сказав Сергій Сапєгін. Якщо компанії погодилися на кроки зниження цін на пальне, то вони отримали менше прибутку і тут питання більше в піарі».

Як зазначив екперт, за останні 10-річчя ринок пального став досить прозорим, хоча існує і тіньова складова. Великі компанії виступили за те, аби зробити ринок прозорішим. Існує навіть відповідна карта, на якій можна позначити сумнівні компанії. На жаль, недосконалість карти призводить до різних зловживань.

«Держава має зрозуміти, що правила гри має формулювати вона, а не гравці ринку. Для цього потрібні відомства, які б вели чітку і прозору цінову політику, знали, як наповнити ринок нафтопродуктів і забезпечили б ринкові відносини на ньому», -зауважив експерт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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