Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії — Герус

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , ,

Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії — Герус

Голова комітета Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус прогнозує, що  Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії.

Про це він написав у Фейсбуці.

«Законопроект 2233 підписано президентом.Зокрема, закон передбачає:

- Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії (раніше 10%).

- в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України», — написав Андрій Герус.

Також він нагадав, що НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків).

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України.

«Термінал» писав, керівник ДП «Енергоатом» Павло Павлишин зазначив, що сьогодні компанія працює над кількома реченнями, спрямованими на підвищення її фінансової стабільності. Такими пропозиціями він назвав продаж додаткових 5% електроенергії за прямими договорами і зменшення відрахувань до бюджету з 90% до 30%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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