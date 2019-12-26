Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії — Герус

Голова комітета Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус прогнозує, що Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії.
Про це він написав у Фейсбуці.
«Законопроект 2233 підписано президентом.Зокрема, закон передбачає:
- Енергоатом матиме право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії (раніше 10%).
- в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України», — написав Андрій Герус.
Також він нагадав, що НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків).
Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України.
«Термінал» писав, керівник ДП «Енергоатом» Павло Павлишин зазначив, що сьогодні компанія працює над кількома реченнями, спрямованими на підвищення її фінансової стабільності. Такими пропозиціями він назвав продаж додаткових 5% електроенергії за прямими договорами і зменшення відрахувань до бюджету з 90% до 30%.