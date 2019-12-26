Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , ,

Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

«26 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков», — сообщили в НАЭК.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 397-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4 000 МВт, РАЭС — 2755 МВт, ЮУАЭС — 2 940 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.

«За прошедшие сутки, 25 декабря, станциями выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,8 млн кВт-ч электроэнергии», — добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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