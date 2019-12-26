Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза за 10 лет

На сегодня объем производства биогаза в КНР составляет приблизительно 60 млн кубометров в год. К 2025 году этот показатель планируется довести до 10 млрд кубометров, а к 2030 – до 20 млрд кубометров ежегодно.

Об этом пишут «ЭлектроВести».

Биогаз – топливо, которое получают брожением биомассы: пищевых и сельскохозяйственных отходов, канализационных стоков. Наладить его массовое производство Китай планирует для того, чтобы снизить зависимость от импорта голубого топлива, за счет которого КНР обеспечивает порядка 46% национального потребления газа.

Однако на пути развития этой индустрии существует целый ряд проблем. Это, в частности, высокая стоимость сбора и транспортировки сырья для выработки газа. Это также низкая концентрация метана в биогазе – порядка 70%. Это делает невозможным его транспортировку по национальным газопроводам, по которым идет природный газ с концентрацией метана 90%.

Вместе с тем, план поддерживают на самом высоком уровне. Интерес к нему проявляет сам председатель КНР Си Цзиньпин, который еще в молодые годы во время работы в одном из деревенских уездов провинции Шэньси, лично занимался развитием производства биогаза.

Читайте в «Терминале», на ежегодной 25-й Конференции стран-участниц Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP25) в Мадриде было представлено новое масштабное исследование, посвящённое развитию энергетического сектора Китая до 2050 года — Перспективы возобновляемой энергии (China Renewable Energy Outlook — CREO 2019). Церемонию презентации доклада открыл вице-министр КНР по экологии и охране окружающей среды Жао Юминь.