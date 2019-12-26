НКРЕКП прийняла остаточне рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» . Зазначені вище рішення набирають чинності з 1 січня 2020 року.
Відповідно до статті 24 Закону України «Про ринок природного газу» та у зв’язку з отриманням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 17 грудня 2019 року № 4/19 (англ. див. тут та неофіційний переклад укр.мовою див. тут) до попереднього рішення НКРЕКП про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України», затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2019 року № 2482, сьогодні на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято остаточне рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи – ТОВ «Оператор ГТС України» за моделлю ISO (постанова № 3010).
Крім того, на цьому ж засіданні НКРЕКП прийнято рішення про видачу ТОВ «Оператор ГТС України» ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (постанова № 3011).