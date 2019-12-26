Президент підписав закон щодо контролю цін на електроенергію

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , ,

Президент підписав закон щодо контролю цін на електроенергію

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» № 330-ІХ, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року.

Про це йдеться на сайті Глави держави.
«Метою документа є забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію за умов недостатньої конкуренції на цьому ринку; врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей за нової моделі ринку електроенергії, що є необхідною передумовою для забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України», йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що НКРЕКП отримує право до 1 квітня 2020 року встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії.
«Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України», — додали у повідомленні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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