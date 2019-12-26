Президент підписав закон щодо контролю цін на електроенергію

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» № 330-ІХ, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року.



Про це йдеться на сайті Глави держави.

«Метою документа є забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію за умов недостатньої конкуренції на цьому ринку; врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей за нової моделі ринку електроенергії, що є необхідною передумовою для забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України», йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НКРЕКП отримує право до 1 квітня 2020 року встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії.

«Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України», — додали у повідомленні.