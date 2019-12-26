Укренерго розпочала підготовку до сертифікації системи закупівель за міжнародними стандартами CIPS

НЕК «Укренерго» розпочала співпрацю з британським інститутом професійного навчання у сфері закупівель, постачання та логістики CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) для подальшої сертифікації закупівель Укренерго за міжнародними стандартами.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Співпраця за програмою Procurement Excellence CIPS передбачає комплексний аналіз процедур закупівель НЕК «Укренерго», оцінку ефективності менеджменту, відповідність системи управління ланцюгами поставок загальній бізнес-стратегії компанії, управління ризиками.

Сертифікація сприятиме оптимізації витрат компанії, а значить – підвищенню операційної ефективності, посилить конкурентні переваги компанії на міжнародному ринку завдяки підвищенню прозорості закупівель.

«Сертифікація CIPS – це однозначне підтвердження успішної трансформації закупівельної діяльності НЕК «Укренерго» у функцію управління ланцюгами поставок, побудовану за міжнародними стандартами. Це значно підвищить ефективність та прозорість процесів закупівель, а також репутаційну складову компанії серед ключових стейкхолдерів. Крім того, членство у CIPS відкриває доступ до міжнародного досвіду та інформаційних ресурсів, дискусійних майданчиків та подій у сфері закупівель та логістики по всьому світі, що дозволить нам завжди бути в курсі ключових тенденції та вдосконалювати свої підходи за кращими міжнародними практиками», – зазначила член правління Укренерго Марина Безрукова.

Проведення аналізу процесів закупівель, навчання персоналу та проходження сертифікації передбачені у Меморандумі, укладеним між Укренерго та CIPS у 2019 р. Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.