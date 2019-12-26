Укренерго розпочала підготовку до сертифікації системи закупівель за міжнародними стандартами CIPS

Обновлено: Декабрь 26, 2019. Тэги: , , ,

Укренерго розпочала підготовку до сертифікації системи закупівель за міжнародними стандартами CIPS

НЕК «Укренерго» розпочала співпрацю з британським інститутом професійного навчання у сфері закупівель, постачання та логістики CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) для подальшої сертифікації закупівель Укренерго за міжнародними стандартами.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Співпраця за програмою Procurement Excellence CIPS передбачає комплексний аналіз процедур закупівель НЕК «Укренерго», оцінку ефективності менеджменту, відповідність системи управління ланцюгами поставок загальній бізнес-стратегії компанії, управління ризиками.

Сертифікація сприятиме оптимізації витрат компанії, а значить – підвищенню операційної ефективності, посилить конкурентні переваги компанії на міжнародному ринку завдяки підвищенню прозорості закупівель.

«Сертифікація CIPS – це однозначне підтвердження успішної трансформації закупівельної діяльності НЕК «Укренерго» у функцію управління ланцюгами поставок, побудовану за міжнародними стандартами. Це значно підвищить ефективність та прозорість процесів закупівель, а також репутаційну складову компанії серед ключових стейкхолдерів. Крім того, членство у CIPS відкриває доступ до міжнародного досвіду та інформаційних ресурсів, дискусійних майданчиків та подій у сфері закупівель та логістики по всьому світі, що дозволить нам завжди бути в курсі ключових тенденції та вдосконалювати свої підходи за кращими міжнародними практиками», – зазначила член правління Укренерго Марина Безрукова.

Проведення аналізу процесів закупівель, навчання персоналу та проходження сертифікації передбачені у Меморандумі, укладеним між Укренерго та CIPS у 2019 р. Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Автор:

(Всего статей: 7459)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: