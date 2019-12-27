2019-12-27: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Декабрь 27, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-27: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

27 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины продолжали снижаться. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Кировоградской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Кировоградская область заняла 6-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (25,56 грн/л), Сумской (25,76 грн/л) и Винницкой (25,79 грн/л) областях.

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27-2

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Кировоградской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,88 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 1,51 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 2,3 и 4 декабря и составляла 27,39 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Chipo (24.4)
  • Укр-Петроль (24.4)
  • БРСМ-Нафта (24.49)
  • SUN OIL (24.49)
  • Белорусская нефтяная компания (24.5)
  • UPG (24.5)
  • SHELL (25.19)
  • AMIC (25.49)
  • Formula (25.95)
  • ANP (25.96)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 24,4 грн/л. до максимальных 27,49 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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