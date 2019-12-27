2019-12-27: Кировоградская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

27 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины продолжали снижаться. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Кировоградской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Кировоградская область заняла 6-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (25,56 грн/л), Сумской (25,76 грн/л) и Винницкой (25,79 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Кировоградской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,88 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,51 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 2,3 и 4 декабря и составляла 27,39 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

Chipo (24.4)

Укр-Петроль (24.4)

БРСМ-Нафта (24.49)

SUN OIL (24.49)

Белорусская нефтяная компания (24.5)

UPG (24.5)

SHELL (25.19)

AMIC (25.49)

Formula (25.95)

ANP (25.96)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 24,4 грн/л. до максимальных 27,49 грн/л.