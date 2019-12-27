ДТЕК виводить Запорізьку ТЕС в режим простою

Обновлено: Декабрь 27, 2019. Тэги: , ,

ДТЕК виводить Запорізьку ТЕС в режим простою

З 1 січня 2020 року частка персоналу Запорізької ТЕС буде виведена в режим простою через несприятливу ситуацію на ринку електроенергії.

Про це повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

“З 1 січня ДТЕК Енерго змушена вивести в простій частину персоналу Запорізької ТЕС. Причина – несприятлива ситуація на ринку електроенергії. ТЕС продовжують працювати мінімальним складом. Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів. Зараз на ринку електроенергії діють умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі у збиток. Це пов’язано з імпортом електроенергії і низькими прайс-кепами – штучним обмеженням ціни, встановленим на ринку електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

У листопаді НЕК “Укренерго” перевело всі ТЕС ДТЕК Енерго на роботу нижчу мінімального складу обладнання. Тобто, на кожній станції в роботі знаходиться по одному блоку або корпусу. В роботі на Запорізькій ТЕС залишається один блок з чотирьох пиловугільних.

Станція готова включати додаткові блоки, якщо в цьому буде необхідність і будуть надходити заявки системного оператора. Згідно з трудовим законодавством, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу і трудовий стаж.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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