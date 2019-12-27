ДТЕК виводить Запорізьку ТЕС в режим простою

З 1 січня 2020 року частка персоналу Запорізької ТЕС буде виведена в режим простою через несприятливу ситуацію на ринку електроенергії.

Про це повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

“З 1 січня ДТЕК Енерго змушена вивести в простій частину персоналу Запорізької ТЕС. Причина – несприятлива ситуація на ринку електроенергії. ТЕС продовжують працювати мінімальним складом. Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів. Зараз на ринку електроенергії діють умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі у збиток. Це пов’язано з імпортом електроенергії і низькими прайс-кепами – штучним обмеженням ціни, встановленим на ринку електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

У листопаді НЕК “Укренерго” перевело всі ТЕС ДТЕК Енерго на роботу нижчу мінімального складу обладнання. Тобто, на кожній станції в роботі знаходиться по одному блоку або корпусу. В роботі на Запорізькій ТЕС залишається один блок з чотирьох пиловугільних.

Станція готова включати додаткові блоки, якщо в цьому буде необхідність і будуть надходити заявки системного оператора. Згідно з трудовим законодавством, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу і трудовий стаж.