Група нардепів хоче визнати «зелені» тарифи неконституційними

Обновлено: Декабрь 27, 2019. Тэги: , ,

Група нардепів хоче визнати «зелені» тарифи неконституційними

49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про «зелені тарифи». 

Копія подання є у розпорядженні ЕП.

Мова йде про низку положень в законах «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії». Повідомляється, що подання вже готово, але його ще не відправили до КС.

У поданні спеціально не оскаржуються тарифи для дрібних домашніх СЕС, мова йде тільки про тарифи для великих електростанцій.

Депутати-ініціатори подання стверджують, що при прийнятті закону  № 555-IV «Про альтернативні джерела енергії» Верховна Рада діяла поза межами своїх повноважень, всупереч принципу поділу влади.

«Встановивши розміри «зеленого» тарифу та весь механізм його розрахунку виключно на законодавчому рівні – у положеннях абзаців … ..закону № 555-IV, Верховна Рада вийшла за межі своєї компетенції, визначеної Конституцією України (статті 85, 92) і перебрала на себе повноваження, які Конституція України поклала на органи виконавчої влади», — йдеться у документі, який потрапив у розпорядження ЕП.

Також, ініціатори подання зазначають, що «зелені тарифи» є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни.

«На сьогоднішній день, з огляду на дію положень абзаців… Закону № 555-IV, електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, є одним з найдорожчих видів виробництва електроенергії, у порівнянні з іншими, що здійснюються в Україні.

Витрати на придбання такої електроенергії за «зеленим» тарифом є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни в цілому.

Так, наприклад, у 2018 році витрати України на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом становили 560 млн.євро, що складає 7,9% від загальної вартості електроенергії при частці відпуску 1,9%.

Тобто, питома частка витрат на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом є у кілька разів вищою, ніж питома частка цього виду електроенергії у порівнянні з іншими, що виробляються в Україні.

Згідно прогнозу Міністерства енергетики та захисту довкілля у 2020 році Україна взагалі не матиме змоги у повному обсязі відшкодувати вартість електричної енергії за «зеленим» тарифом, заборгованість за якою складе близько 13,5 млрд грн», — йдеться у документі.

Депутати просять визнати положення абзаців двох законів, які стосуються «зелених тарифів» неконституційними.

«Просимо відкрити конституційне провадження у справі за конституційним поданням щодо визнання такими, що не відповідають Конституції , положень абзаців … Закону «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року № 555-IV, включених до Закону №555-IV на підставі підпункту 6 пункту 24 Розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», — йдеться у поданні.

 

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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