Група нардепів хоче визнати «зелені» тарифи неконституційними

49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про «зелені тарифи».

Копія подання є у розпорядженні ЕП.

Мова йде про низку положень в законах «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії». Повідомляється, що подання вже готово, але його ще не відправили до КС.

У поданні спеціально не оскаржуються тарифи для дрібних домашніх СЕС, мова йде тільки про тарифи для великих електростанцій.

Депутати-ініціатори подання стверджують, що при прийнятті закону № 555-IV «Про альтернативні джерела енергії» Верховна Рада діяла поза межами своїх повноважень, всупереч принципу поділу влади.

«Встановивши розміри «зеленого» тарифу та весь механізм його розрахунку виключно на законодавчому рівні – у положеннях абзаців … ..закону № 555-IV, Верховна Рада вийшла за межі своєї компетенції, визначеної Конституцією України (статті 85, 92) і перебрала на себе повноваження, які Конституція України поклала на органи виконавчої влади», — йдеться у документі, який потрапив у розпорядження ЕП.

Також, ініціатори подання зазначають, що «зелені тарифи» є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни.

«На сьогоднішній день, з огляду на дію положень абзаців… Закону № 555-IV, електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, є одним з найдорожчих видів виробництва електроенергії, у порівнянні з іншими, що здійснюються в Україні.

Витрати на придбання такої електроенергії за «зеленим» тарифом є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни в цілому.

Так, наприклад, у 2018 році витрати України на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом становили 560 млн.євро, що складає 7,9% від загальної вартості електроенергії при частці відпуску 1,9%.

Тобто, питома частка витрат на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом є у кілька разів вищою, ніж питома частка цього виду електроенергії у порівнянні з іншими, що виробляються в Україні.

Згідно прогнозу Міністерства енергетики та захисту довкілля у 2020 році Україна взагалі не матиме змоги у повному обсязі відшкодувати вартість електричної енергії за «зеленим» тарифом, заборгованість за якою складе близько 13,5 млрд грн», — йдеться у документі.

Депутати просять визнати положення абзаців двох законів, які стосуються «зелених тарифів» неконституційними.

«Просимо відкрити конституційне провадження у справі за конституційним поданням щодо визнання такими, що не відповідають Конституції , положень абзаців … Закону «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року № 555-IV, включених до Закону №555-IV на підставі підпункту 6 пункту 24 Розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», — йдеться у поданні.