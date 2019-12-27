Магістральний газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» буде капітально відремонтовано

Уряд схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».
Про це повідомила пресслужба Кабміну.
Постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу.
Мова йде про передачу кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України».
Раніше «Термінал» писав, Укртрансгаз звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку з пропозицією переглянути умови чинних кредитних угод по проекту модернізації газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».