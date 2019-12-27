Строительство участка «Турецкого потока» в Сербии завершено

Укладка сербского участка газопровода «Турецкий поток» завершена.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas («Сербиягаз») Душана Баятовича.

«Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании «Сербиягаз» и российского «Газпрома», завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии», — пишет агентство со ссылкой на интервью главы «Сербиягаза» сербскому телеканалу РТС.

Первые поставки через Болгарию ожидаются в мае, когда страна должна завершить строительство своего участка, сообщает агентство. Первоначальный импорт газа в Сербию, как ожидается, составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более чем 3 миллиарда кубометров в год, для удовлетворения растущего внутреннего потребления и частичного экспорта в Боснию и Герцеговину, отмечает агентство.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Запуск «Турецкого потока» ожидается 8 января 2020 года. «Газпром» в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки «Турецкого потока».