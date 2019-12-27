Україна отримає $15 мільярдів за транзит російського газу — Оржель

Україна протягом 5 років отримає близько 15 мільярдів доларів за транзит російського газу.

Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель написав у своїй колонці для українських ЗМІ.

«Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (переговори між Україною і Росією щодо транзиту газу), це понад 3 мільярди доларів арбітражу + орієнтовно 3 мільярди доларів за транзит в рік протягом 5 років. Отже, у п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 мільярдів доларів, з них 3 мільярди — живими грошима — вже до нового року. І це — без кабальних умов щодо придбання російського газу», — написав Оржель.

Читайте в «Терміналі»,у разі припинення транзиту російського газу через територію нашої країни при НАК «Нафтогаз України» буде діяти інформаційний штаб, який буде моніторити і давати інформацію про поточну ситуацію з транспортуванням газу і українськими сховищами.